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Siyaset Rant siyasetinin geldiği son nokta! CHP'li adaydan görülmemiş taktik
Siyaset

Rant siyasetinin geldiği son nokta! CHP'li adaydan görülmemiş taktik

Yeniakit Publisher
2024-01-30 12:05:00 -
Rant siyasetinin geldiği son nokta! CHP'li adaydan görülmemiş taktik

CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkanı adayı Emine Helil İnay Kınay’ın Bornova’dan da aday adayı olduğu ortaya çıktı.

CHP’de rant siyasetinin geldiği son nokta, İzmir’de ağızları açık bıraktı. CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkanı adayı Emine Helil İnay Kınay’ın, kesin aday olabilmek için izlediği yöntem pes dedirtti.

Telegram Haber'in aktardığına göre, dün Karabağlar için belediye başkan adayı olarak ismi açıklanan Kınay’ın, Bornova için de aday adaylığı ücretini ödeyerek kendi adına pankartlar bastırdığı ortaya çıktı.

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Kınay, genel seçimlerde milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.
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Yorumlar

Rant bolusulmesin, daha az aday daha cok belediye, daha cok rant:)))

Allah sizi davul etsin emi

Dürüstlük

Sadece chp ise bişey değil Ana nedense diğerlerini hiç konu bile yapmıyorsunuz bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz acaba
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