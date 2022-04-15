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Spor Rangers uzatmalarla turladı
Spor

Rangers uzatmalarla turladı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Rangers, Braga'yı 3-1'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 01:53:00 -
Rangers uzatmalarla turladı

Rangers, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında Braga ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka Ibrox Stadyumu'nda oynandı. Rangers - Braga karşılaşmasının normal süresi ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Uzatmalara giden mücadelede Rangers, Braga'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Rangers'ın gollerini Tavernier (2) ve Roofe attı. Braga'da fileleri havalandıran isim Carmo oldu.

Öte yandan konuk ekipte 42. dakikada Tormena ve 105. dakikada Medeiros kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Rangers, Braga'yı 3-1'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.

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