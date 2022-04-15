Rangers uzatmalarla turladı
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Rangers, Braga'yı 3-1'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.
Rangers, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında Braga ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka Ibrox Stadyumu'nda oynandı. Rangers - Braga karşılaşmasının normal süresi ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Uzatmalara giden mücadelede Rangers, Braga'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Rangers'ın gollerini Tavernier (2) ve Roofe attı. Braga'da fileleri havalandıran isim Carmo oldu.
Öte yandan konuk ekipte 42. dakikada Tormena ve 105. dakikada Medeiros kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Rangers, Braga'yı 3-1'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.