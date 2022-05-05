Rangers-RB Leipzig maç sonucu:
Rangers-RB Leipzig maçı ne oldu? Avrupa Ligi yarı finalinde Rangers ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise alınan sonucu, hangi takımın tur atladığını araştırmaya başladı. Rangers-RB Leipzig maçı kaç kaç?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlardı. Futbolseverler ise Rangers-RB Leipzig maçının sonucunu araştırmaya başladı.
Rangers-RB Leipzig maç sonucu:
Rangers-RB Leipzig maçı saat 22.00'de başladı. Karşılaşma ev sahibinin 3-1 üstünlüğüyle devam ediyor.