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Spor Rangers-RB Leipzig maç sonucu:
Spor

Rangers-RB Leipzig maç sonucu:

Rangers-RB Leipzig maçı ne oldu? Avrupa Ligi yarı finalinde Rangers ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise alınan sonucu, hangi takımın tur atladığını araştırmaya başladı. Rangers-RB Leipzig maçı kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2022-05-05 23:17:00 - 2022-05-05 23:44:15
Rangers-RB Leipzig maç sonucu:

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlardı. Futbolseverler ise Rangers-RB Leipzig maçının sonucunu araştırmaya başladı.

Rangers-RB Leipzig maç sonucu:

Rangers-RB Leipzig maçı saat 22.00'de başladı. Karşılaşma ev sahibinin 3-1 üstünlüğüyle devam ediyor.

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