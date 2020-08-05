  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Rangers, golcü futbolcular Kemar Roofe ve Cedric Itten'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:42:44 -
Rangers, golcü futbolcular Kemar Roofe ve Cedric Itten'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - İskoçya ekibi Rangers, Belçika temsilcisi Anderlecht'ten Kemar Roofe ve İsviçre'nin Saint Gallen takımından Cedric Itten'i kadrosuna kattı.

Rangers Kulübü, golcü futbolcular Roofe ve Itten ile dörder yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine West Bromwich Albion'da başlayan 27 yaşındaki Roofe, Oxford United ve Leeds United'da oynadıktan sonra Anderlecht'e transfer olmuştu. Jamaika asıllı İngiliz forvet Roofe, geçen sezon Anderlecht formasıyla çıktığı 16 maçta 7 gol atmıştı.

Basel'de oynadıktan sonra 2018'de Saint Gallen'e transfer olan 23 yaşındaki İsviçreli santrfor Itten ise geçen sezon takımıyla 36 maçta görev yapmış ve 20 gol kaydetmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı