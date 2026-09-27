Rami Kütüphanesi’nde AileFest coşkusu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
AileFest, 26 Eylül–4 Ekim tarihleri arasında Rami Kütüphanesi’nde düzenlenecek. Dokuz gün sürecek festivalde çocuklardan yetişkinlere her yaştan ziyaretçiye yönelik kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri düzenlenecek.
Rami Kütüphanesi, 26 Eylül–4 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 11.00-22.00 saatleri arasında AileFest’e ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek festivalde sahne gösterileri, yazarlarla söyleşiler, imza buluşmaları, film gösterimleri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında çocuklar, gençler ve aileler atölyelerde birlikte üretme ve öğrenme fırsatı bulacak. Teknoloji ve deneyim alanlarında da farklı etkinliklerin yer alacağı AileFest’te kitabevi, festival lezzetleri ve alışveriş alanları ziyaretçilerin kullanımına sunulacak.
AİLEFEST’E DESTEK
Hukukçular Derneği de aile kurumunun güçlendirilmesi, kuşaklar arasındaki bağların desteklenmesi ve ortak değerlerin yaşatılmasına katkı sunmak amacıyla AileFest’e destek verdiğini açıkladı.