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Spor

Rambo Okan'dan Ali Koç'a ilginç hareket

Fenerbahçe Kulübü'nün bayramlaşma töreninde sarı-lacivertliler arasında Rambo Okan lakabıyla tanınan taraftar, Başkan Ali Koç'un yanağından makas almak istemesi ortamda gergin anlara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:17:00 -

Fenerbahçe Kulübü'nde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri’nde, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli önlemler alınarak gerçekleştirildi.

Törene yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile amatör branşlardan sporcular katıldı.

Ali Koç'tan makas aldı

Öte yandan Fenerbahçeliler arasında Rambo Okan olarak bilinen Okan Güler de sarı-lacivertli kulübün bayramlaşma töreninde yer aldı.

Rambo Okan'ın, Başkan Ali Koç ile bayramlaştığı sırada yanağından makas alması dikkat çekti.

 

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