SON DAKİKA
Gündem Ramazan’ın son cumasını da kılıp öldü!
Gündem

Ramazan’ın son cumasını da kılıp öldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ramazan’ın son cumasını da kılıp öldü!

Karübük’te Ramazan ayının son cuma namazı kılmak için gittiği camide namaz sırasında fenalaşan 57 yaşındaki Nurkan Bilgiç, hayatını kaybetti.

Cuma namazını kılmak için Kapullu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne giden Nurkan Bilgiç,  namaz kıldığı sırada fenalaştı. Cemaatin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgiç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemede kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Nurkan Bilgiç'in cansız bedeni, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

