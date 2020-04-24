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Aktüel

Ramazanın ilk gününde Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca Camii, Ramazan ayının ilk gününde havadan görüntülendi.

2020-04-24 20:43:15 -
Ramazanın ilk gününde Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Korona virüsü nedeniyle kapalı olan Çamlıca Camii, Ramazan ayının ilk gününde havadan görüntülendi.



Korona virüsü tedbirleri kapsamında Çamlıca Camii’nde teravih namazı kılınmamıştı. Teravih namazı kılınmayan Çamlıca Camii oruçların açıldığı Ramazan ayının ilk gününde havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Çamlıca Camii’nin mahyasına "Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan", "Kul Yaradılışının Gereğini Yapar" yazıldı.

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