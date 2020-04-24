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Aktüel

Ramazan’ın ilk günü veresiye defterlerini sıfırladı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyünde kimliği bilinmeyen birisi köy bakkalına gidip köylünün tüm veresiye borçlarını ödedi.

2020-04-24 15:48:58 -
Ramazan’ın ilk günü veresiye defterlerini sıfırladı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyünde kimliği bilinmeyen birisi köy bakkalına gidip köylünün tüm veresiye borçlarını ödedi.


Osmanlı döneminden kalan, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan veresiye borçlarının ödenmesi geleneği son günlerde ülkenin bir çok noktasında görülmeye başlandı. Ramazan ayının ilk gününde kimliğini açıklamayan bir kişi Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyüne giderek köy bakkalındaki köy sakinlerinin tüm borçlarını ödedi. Benzer durum Sivas’ın bir çok köyünde de görüldü.


Konuyla ilgili açıklama yapan köy bakkalı Muhittin Fin, tanımadığı birisinin köylü birisinin yol göstermesi ile bakkalına gelip, veresiye defterinde ki tüm borçları ödediğini söyledi. Bakkala girip borçlarının ödendiğini öğrenen köy sakinleri, kim olduğunu öğrenemedikleri gizemli hayırsevere dua etti. Bakkal sahibi Fin’de tanımadığı bu kişiye teşekkür etti.

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