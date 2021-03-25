Ramazan'ın ilk günü ne zaman? Ramazan Bayramı 2021 ne zaman?

Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. On bir ayın sultanı ramazan ayı 2021 yılında nisan ayında başlayacak.

Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı gününe denk geliyor. 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü de sona eriyor.

Ramazan Bayramı 2021 ne zaman?

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi