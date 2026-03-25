  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da ele geçirilen Mossad ajanından itiraflar!

İran’da gözaltına alınan bir MOSSAD ajanı, İsrail’e füzelerin isabet ettiği noktalar hakkında bilgi ilettiğini ve gerektiğinde yeni saldırılar talep ettiğini itiraf etti.

İsrail'in İran'a yönelik ABD destekli saldırılarında istihbarat savaşları da devam ediyor.

İran güvenlik güçleri, başkent Tahran’da İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı bir kişiyi gözaltına aldı.

 

"VURULAN NOKTALARI GÖRÜNTÜLÜYORDUK"

Yakalanan ajan, İsrail’e İran’daki füze saldırılarının etkilerini raporladığını ve hedeflerin yeniden bombalanmasını talep ettiğini itiraf etti.

Videoda açıklama yapan ajan, “Vurulan noktaları kaydedip saldırının başarılı olduğunu duyuruyordum. Eğer hata varsa yeniden bombalanmasını talep ediyordum.” dedi.

 

MOSSAD'DAN İRAN HALKINA ÇAĞRI

İsrail istihbarat servisi, psikolojik savaş unsuru olarak sosyal medyada Farsça bir video yayımlayarak İran halkına “Rejimin üst düzey yetkilileri hakkında bilginiz var mı? Lütfen bize iletin, takip edeceğiz” çağrısı yaptı.

Bu mesaj, MOSSAD’ın İran’daki istihbarat faaliyetlerini ve halk üzerinden psikolojik baskı oluşturma stratejisini gözler önüne serdi.

 

TAHRAN'DAKİ PROTESTOLAR VE GÜVENLİK OPERASYONLARI

Ajanın yakalanması, İran’daki ekonomik ve siyasi kriz dönemine denk geldi.

28 Aralık 2025’te başlayan riyal protestoları, Tahran ve ülke geneline yayılırken, gösterilerde resmi verilere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı ve 990 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Fars Haber Ajansı’nın raporuna göre, protestolarda 250 polis ve 45 milis (Besic) yaralandı. İran’da ABD ve İsrail kaynaklı istihbarat operasyonlarının, protestoların provoke edilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23