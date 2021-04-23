Ramazan'ı sağlıklı ve zinde geçirin!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit, oruç tutarken sağlıklı kalmanın püf noktalarına ve ramazan ayında ton balığı tüketiminin faydalarına değindi.

Salgın nedeniyle hareket alanının kısıtılı olduğu ramazan ayı boyunca uzun saatler aç kalmanın, tercih edilen besinlerin ve susuzluk gibi faktörlerin başta hızlı kilo alımı olmak üzere bazı rahatsızlıklara sebebiyet verebildiğini dile getiren Yiğit, "Bu rahatsızlıklarla baş etmenin yolu ise sağlıklı ve kaliteli besinleri, güvenilir kaynaktan tüketmekten geçiyor. Sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi ancak güçlü bir bağışıklık sistemi ile mümkün. Bu noktada da ton balığı, sofralar için en önemli besinlerden biri olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Ton balığı tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var"

Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşılık ramazanda bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini bildirdi.

Özellikle ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmenin, yaşam tarzına entegre edilmesi gerektiğini belirten Yiğit, "İçerdiği Omega-3 sayesinde vücutta yağ depolanmasını engelleyerek, hızlı yağ yakımı sağlayan balık, hücrelerin yenilenmesinde, bağışıklık sisteminin korunmasında, beyin damarlarının güçlü ve sağlıklı kalmasında etkili mucizevi bir besin olma özelliği taşıyor." açıklamasında bulundu.

Ton balığı tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunduğunu aktaran Yiğit, şunları kaydetti:

"Örneğin, Hint ve Atlantik Okyanusu’nun temiz ve derin sularından sofralarımıza gelen ton balıklarını gönül rahatlığıyla tüketmek mümkün. Ayrıca gereken enerjiyi sağlıklı kaynaktan sunan ve böylece fazla kilo almamanıza destek sunan ton balığı sayesinde hem sağlıklı hem de lezzetli iftar menüleri hazırlayabilirsiniz. Yüksek Omega- 3 içeren zeytinyağlı ton balığı kullanarak 4 tahıllı salatadan makarnaya, yulaf unlu pizzadan zeytinyağlılara kadar ziyafet tadında iftar menüleri hazırlayabilir; zinde ve sağlıklı bir oruç ayı geçirebilirsiniz."

"Sağlıksız besinler uyku kalitesini, dolayısıyla yaşam kalitesini de doğrudan etkiler"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit, oruç ayı boyunca tercih edilen besinlerin güvenilir ve kaliteli olmasından miktarına, yemek yeme hızından tüketilen su oranına kadar birçok etkenin sindirim sistemiyle doğrudan ilişkili olduğunu dile getirdi.

İftar ve sahurda tüketilen sağlıksız besinlerin, şişkinlik, gaz, kabızlık gibi sorunlara yol açarken, uyku kalitesini, dolayısıyla yaşam kalitesini de doğrudan etkilediğini dile getiren Yiğit, "Bu sebeple mideyi yormayan, uzun süre tokluk hissi yaşatan, protein, vitamin ve Omega-3 bakımından zengin besinlere sofralarda yer vermek için en doğru zaman. Küresel salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini artıran besinler arasında ton balığı öne çıkıyor. Metabolizmayı güçlendirerek sindirimi kolaylaştıran bu besin, gün boyu tokluk hissi vererek, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerali de sağlıyor." diyerek sözlerini tamamladı.