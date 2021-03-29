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Yaşam Ramazanda restoranlar kafeler Avm’ler kapanacak mı?
Yaşam

Ramazanda restoranlar kafeler Avm’ler kapanacak mı?

Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. 1 Mart itibariyle ülkemizde yerinde karar dönemi başladı. Vatandaşlar ramazan ayında hangi illerde hangi yasakların uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, restoranlar kapanacak mı? AVM’ler ramazanda kapalı mı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 19:25:00 -
Ramazanda restoranlar kafeler Avm’ler kapanacak mı?

Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. 1 Mart’ta illerin risk durumu açıklandı. Vatandaşlar yeni yasakların ne zaman uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayında kafeler restoranlar kapanır mı?

Ramazanda restoranlar kafeler Avm’ler kapanacak mı?

Kabine toplantısı 29 Mart Pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklayacak. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer alacak.

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