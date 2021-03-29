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Yaşam Ramazan’da koronavirüs tedbirleri neler? Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Ramazan’da koronavirüs tedbirleri neler? Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan ayına sayılı günler kalması üzerine, bu kapsamda koronavirüs tedbirlerine ilişkin aramalar hız kazandı. Kabine toplantısının konusu Ramazan ayına ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri oldu. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında uygulanacak tedbirlere ilişkin konuştu. Bunun üzerine birçok vatandaş, Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs tedbirlerinin neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Ramazan’da koronavirüs tedbirleri neler? Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 21:49:00 -
Ramazan’da koronavirüs tedbirleri neler? Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında uygulanacak tedbirlere ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından birçok vatandaş, konuya ilişkin detayları sorgulamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, Ramazan ayında fedakârlık yapılacağını ve ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulanacağını belirtti. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahurun gerçekleştirilemeyeceğini de ifade etti. 

Kafe ve lokantalara bazı katkıların sağlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ve mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

Ramazan’da koronavirüs tedbirleri neler?

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaştı.

Ülke genelinde sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edecek.

Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak devam edecek.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde hizmet verebilecek.

Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi olacak.

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