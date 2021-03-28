Ramazanda kısıtlamalar olacak mı? Yeni kısıtlamalar neler olacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı ile gündemde yer bulmaya devam ediyor. Son toplantıda önceki sürecin aynen devam edilmesine yönelik kararlar alınmış ve dolayısıyla gözler bir sonraki toplantıya çevrilmişti. Peki, kısıtlama ve yasaklara yönelik kararların alınıp alınmayacağı merak edilen Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, risk durumuna göre alınacak olan yeni kararları ilgilendiren o toplantı hakkında bazı bilgiler…

Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.

Ramazanda kısıtlama var mı?

Ramazan ayı 13 Nisan'da başlıyor. Ramazan ayında hangi kısıtlamaların uygulanacağı, nasıl bir önlem alınacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene Ramazan ayında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Müslümanlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa etti. Ramazan ayında tam kapanma olacağına yönelik iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Söz konusu kısıtlamalar gözler pazartesi günü gerçekleştirecek kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısının ardından Ramazan ayında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi bekleniyor.

Ramazanda hangi yasaklar gelecek?

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu toplam 39 ilde Ramazan ayı boyunca restoran ve kafelerin kapanacağı ve yeniden paket servise geçileceği iddia edildi. Habertürk'te yer alan habere göre, yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan yapılabilir. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir.

Çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan 17 ilde halihazırda uygulanan yasaklar ise şöyle: Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor. Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık. Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek. Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı. Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi. Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.