Ramazanda camilerde teravih kılınacak mı? sorusu merak ediliyor. Bugün gerçekleştrilen Kabine Toplantısı'nda Ramazan ayı'na ilişkin kısıtlama kararları alındı. Bu kararlar ışığında teravih namazlarının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak kazandı.

Ramazanda camilerde teravih kılınacak mı?

Kritik kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef 58 şehre ulaşmıştır. Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.



Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 sabah 5 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorilerdeki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar sürecektir.



Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.



Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.

Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlamsı günlerindeki paket servisi devam edecektir."

Şuanda camilerde vakit namazları ve cuma namazları cemaatle kılınabiliyor . Ramazan ayında teravih namazlarının camilerde toplu şekilde kılınıp kılınmayacağına ilişkin henüz Diyanet işleri Başkanlığı tarafından açıklama yapmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde bulabilirsiniz.