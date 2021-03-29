Ramazanda Bütün İyilikler Canıgönülden

Genel Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde olan WEFA, bu ramazan ayında da yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulunacak. Ramazan yardımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi veren WEFA Genel Başkanı Musab Aydın şu sözleri kaydetti: “Bolluk ve bereketin yaşandığı, cömertliğin ise zirveye ulaştığı ramazan ayında bu sene de soframızı ve gönlümüzü mazlum ve mağdur kardeşlerimize açıyoruz. Ramazan yardım çalışmalarımızı bilhassa afet bölgeleri, kriz bölgeleri, mülteci sayısının yoğun olduğu bölgeler ile açlık ve kuraklığın fazla olduğu bölgelerde gerçekleştireceğiz. Orta Doğu, Balkanlar, Asya, Afrika ve Türkiye’deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize çeşitli ramazan yardımları ulaştıracağız. Bazı bölgelerdeki yardım çalışmalarımıza WEFA ekiplerimiz de katılacak.”

İftar Yemeği ve Kumanya Yardımı

“Yardımlaşma, kaynaşma ve sosyalleşme aktivitelerinin en yoğun olduğu ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini hatırlıyor, onlara yardım etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” diyen Aydın, “Bu sene de dünyanın dört bir yanında iftar sofraları kuracağız. Şartlar gereği toplu iftar etkinliklerinin yapılamadığı durumlarda ise ihtiyaç sahiplerine, bir öğünlük sıcak yemekten oluşan iftariyelikler verilecek. Öte yandan içinde un, süt, şeker, pirinç, yağ, makarna gibi temel gıda malzemelerinin yer aldığı kumanya paketlerini yoksul ailelere dağıtacağız. Kumanya paketleri ülkelerin mutfak kültürlerine göre çeşitlilik göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Zekâtlarınızı WEFA Aracılığıyla Muhtaçlara Ulaştırabilirsiniz

Dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde zekât dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “Kurumumuza emanet edilen zekâtları, fitre ve fidyeleri muhtaç coğrafyalardaki fakir Müslümanlara ulaştırıyoruz. Zekât, fitre, fidye, sadaka vb. yardımlarımızdan yetimler başta olmak üzere mülteciler, yoksul hastalar, yaşlılar, dullar, kimsesizler ve ihtiyaç sahibi kimseler istifade etmektedirler.”

Mültecilere Ramazan Yardımı

Ramazan ayında mültecilere de yardım ulaştırdıklarını söyleyen Aydın, “Lübnan Arsal Kampı’nda yaşam mücadelesi veren mülteciler ile Myanmar’daki şiddetten kaçarak Bangladeş’e sığınan ve Cox’sBazar bölgesindeki kamplarda kalan Arakanlı Müslüman kardeşlerimize bu sene de ramazan yardımında bulunacağız.” ifadelerini kaydetti.

Yetimlere Bayramlık Kıyafet

Bu Ramazan Bayramı’nda da yetimlere bayramlık kıyafet yardımında bulunacaklarını söyleyen Aydın, “Hayata geçirdiğimiz ‘Yetim Sponsorluğu’ sistemiyle 23 ülkede 5.000’e yakın yetimi şefkat şemsiyesi altına alıyor, yetimlerin gıda, barınma, sağlık, eğitim gibi yaşamsal giderlerine sürekli destek veriyoruz. WEFA olarak bilhassa bayram günlerinde yetimleri yalnız bırakmıyoruz. Bayram heyecanını dünyanın dört bir yanındaki yetim çocuklarımıza da yaşatmak; onlara değerli olduklarını hissettirmek amacıyla yetim yavrularımıza bayramlık kıyafet hediye ediyoruz.” dedi.

Türkiye’de Ramazan

“Türkiye’deki yardım faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu ramazan ayında da Türkiye’nin farklı illerinde olacağız. İstanbul, İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Sakarya, Diyarbakır, Siirt, Rize, Ordu ve Artvin’de ramazan yardım çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ramazan yardımlarımız çerçevesinde Türkiye’deki kardeşlerimize kumanya ve zekât yardımında bulunacak, ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı hediye edeceğiz. Öte yandan yetim çocuklara da bayramlık kıyafet yardımında bulunacağız. Türkiye’deki ramazan yardımlarımızı Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştireceğiz.”

Nasıl Bağış Yapabilirim?

WEFA’nın ramazan yardımlarına destek vermek isteyen hayırseverler wefa.org sayfası üzerinden online bağış yapabilecekleri gibi +49 221 880 64 80 numaralı telefonu arayarak Tele-Bağış yoluyla da bağışlarını gerçekleştirebilirler. WEFA bürolarında veya temsilciliklerde makbuz karşılığı elden de bağış yapılabilir. Ayrıca WEFA’nın hesap numarasına da havale yapılabilmektedir. Açıklama kısmına bağış amacının (zekât, fitre, kumanya vs.) yazılması gerekmektedir.