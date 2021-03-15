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Yaşam Ramazan'a ne kadar kaldı? Ramazan'a ne zaman kalkılacak 2021?
Yaşam

Ramazan'a ne kadar kaldı? Ramazan'a ne zaman kalkılacak 2021?

Ramazan ayı başlangıcı ile birlikte 2020 yılının ilk orucu tutulacak. İlk oruç için ilk sahura kalkacak olan milyonlarca Müslüman ibadet görevini yerine getirecek. Peki, Ramazan'a ne zaman kalkılacak? İlk oruca ne zaman niyetlenilecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:46:00 -
Ramazan'a ne kadar kaldı? Ramazan'a ne zaman kalkılacak 2021?

İlk oruç ne zaman tutulacak? Sorusu Ramazan ayına az kala araştırılıyor. Üç aylara girilmesinin ardından 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet 2021 dini günler takvimini açıkladı. Peki, Ramazan başlangıcı ne zaman?

Ramazan 2021 başlangıcı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

İlk oruç ne zaman tutulacak?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

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