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Aktüel

Ramazan pidesi evlere servis edildi

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle fırıncılar ramazan pidesini mahalle aralarında gezerek vatandaşlara ulaştırdı

2020-04-24 19:10:01 -
Ramazan pidesi evlere servis edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki fırıncılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ramazan ayının ilk pidelerini, sokak sokak gezerek sattı.

Ramazan ayının ilk üç günü, Kovid-19 salgını önlemleri sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi.

Bu nedenle sokağa çıkamayan ancak ramazan sofralarını pide ile tatlandırmak isteyen vatandaşlar, 3 gün boyunca evlerinin önünden fırıncıların geçmesini bekleyecek.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan fırınlar, çıkardıkları taze pideleri, araçlarına yükleyerek sokak aralarında sattı.

Sokak aralarında "Taze ramazan pidesi" şeklinde bağıran fırıncılar, apartmanlardan sarkıtılan sepetlere, pencerelerden uzatılan poşetlere pideleri koyarak satış yaptı.

Bazı vatandaşlar da apartman girişine gelerek pidelerini satın aldı.


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