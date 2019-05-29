Ramazan oyun maratonunda 48 saatte 12 oyun geliştirildi

Türkiye’de ve dünyada ilk kez Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından, Ramadan Game Jam (Ramazan Oyun Maratonu) ismiyle önemli bir etkinlik düzenlendi.

Güneydoğu Bölgesi ve Türkiye’de oyun sektörünün gelişmesine katkı sağlamak ve oyun sektörüne öncülük etmek için daha önce de iki kez düzenlenen Global Game Jam (Uluslararası OyunMaratonu) etkinliği konseptine uygun ve eğitim temasıyla gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, 48 saat boyunca uyumayarak 12 oyun geliştirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Gaziantep’te düzenlenen 3. Oyun Hackathon’u (bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu bir program) oldu. Katılımcıların uyumadan geliştirdiği 12 oyun eğitim teması üzerinden farklı hikayeleri konu edindi.

Ekipler 48 saat uyumadan çalıştı

Ramadan Game Jam için takımların açıklanmasının ardından 48 saat boyunca sürecek oyun maratonu başladı ve katılımcılar bu süre boyunca uyumadan oyunlarını geliştirdi. Street Maze, Hayvanlar Diyarı, Dil-Bil, The Adventure of Jaho, Engelsiz Piyano, Kavrabul, Dünya’ya Değer, Bilgiç’in Yol Macerası, Back Home gibi isimlerle oyunlarını tamamlayan gruplar daha sonra sunumlarını yaptılar. 3D ve 2D oyunlarıyla farklı hikayeler içeren oyunlar jüri ve katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

İki oyun birinci oldu

Etkinlikte ortaya çıkan oyunlar HKÜ ve İSTE akademisyenleri tarafından ve sektördeki deneyimli kişilerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Ramadan Game Jam etkinliğinde bir ilk yaşandı ve jüriden aynı puanı alan 2 oyun birinci seçildi.Çocuklara hayvanlar ile ilgili eğitimi çekici kılarak onları hem eğlendirip hem de hayvanlar hakkında eğitmeyi amaçlayan “Hayvanlar Diyarı” ve hafızayı güçlendirmeye yönelik geliştirilen labirent oyunu “Street Maze” oyunları birinciliğe layık görüldü.Piyano çalmayı daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan ve aynı zamanda bunu engelliler içinde kullanışlı hale getiren “Engelsiz Piyano” oyunu ise jüri tarafından ikinci seçildi. Jaho isimli karekterin ormanda yolculuğu sırasında bulduğu sayılarla işlemler yapan ve bunu bir sonraki bölüme geçebilmesi için hafızayı güçlendirmeyi amaçlayan“The Adventure of Jaho” oyunu ise üçüncülüğe layık görüldü.

"İlk üçe giren gruplara ödülleri verildi"

HKÜ ile beraber birçok üniversiteden katılan akademisyen, öğrenci ve profesyonel oyun geliştiricilerin bir araya geldiği organizasyonda HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli oyunların sunumu sonrasında katılımcılarla iftar yapıp, ödül törenine katıldılar. Etkinlik ile beraber oyun geliştiricilerinin yeteneklerini daha önce bilmedikleri bir konu üzerinde birleştirip farklı teknolojileri de bir araya getirerek yaptıkları oyunlar hem kendilerini sektörel anlamda hem de tanımadıkları kişilerle aynı grupta olarak sosyal anlamda geliştirmeleri hedefine ulaşıldığı belirtildi. Alanında uzman kişilerin katılımıyla bir araya gelen öğrenci katılımcılar, profesyonel iş hayatında karşılaşacakları zorluklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirildi. Etkinlik sonunda Ramadan Game Jam’de ilk üçe giren gruba ödül verildi. Birinci olan grubun ödülünü HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli verdi. Oyun geliştiriciler bu organizasyonu sağlayan HKÜ ekibine teşekkür etti.