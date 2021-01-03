Ramazan ayına ne kadar var? | Birçok vatandaş ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman?

Ramazan ne zaman? | Ramazana ne kadar kaldı?

Üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021'de başlayacak.

Üç ayların önemi nedir?

Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayı son derece önemlidir. Efendimiz (SAV) recep ayı başladığında “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır" şeklinde dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

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