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İSLAM Ramazan ne zaman? | Ramazana ne kadar kaldı?
İSLAM

Ramazan ne zaman? | Ramazana ne kadar kaldı?

Ramazan ne zamana denk geliyor? Ocak ayıyla birlikte milyonlarca kişi ramazan ayına ne kadar zaman kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı ne zamana denk geliyor? | Ramazan hangi ayda başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:55:00 -
Ramazan ne zaman? | Ramazana ne kadar kaldı?

Ramazan ayına ne kadar var? | Birçok vatandaş ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman?  

Ramazan ne zaman? | Ramazana ne kadar kaldı?

Üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021'de başlayacak.

Üç ayların önemi nedir?

Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayı son derece önemlidir. Efendimiz (SAV) recep ayı başladığında “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır" şeklinde dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

2021 Dini Günler takvimi

13 Şubat 2021                   ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021                   REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                    RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                      KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

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