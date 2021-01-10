Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayram tatili kaç gün?

On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı, Müslümanlar açısından oldukça önemli bir aydır. Zira Ramazan’da oruç ibadeti olan ve İslam’ın beş şartında biri olan Ramazan ayında oruç tutulur. Ramazan ayı ayrıca Kur’an ayıdır. Zira Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında inmeye başladı. Ramazan ayını önemli kılan bir diğer mübarek gece ise Kadir Gecesi’dir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de yine Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilir. Peki 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ne zaman girecek? İşte 2021 yılı üç ayların başlangıç tarihi ve Ramazan ayı.