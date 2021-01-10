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İSLAM Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayram tatili kaç gün?
İSLAM

Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayram tatili kaç gün?

On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı, Müslümanlar açısından oldukça önemli bir aydır. Zira Ramazan’da oruç ibadeti olan ve İslam’ın beş şartında biri olan Ramazan ayında oruç tutulur. Ramazan ayı ayrıca Kur’an ayıdır. Zira Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında inmeye başladı. Ramazan ayını önemli kılan bir diğer mübarek gece ise Kadir Gecesi’dir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de yine Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilir. Peki 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ne zaman girecek? İşte 2021 yılı üç ayların başlangıç tarihi ve Ramazan ayı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 16:45:00 - 2021-01-10 16:49:43
Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayram tatili kaç gün?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek. Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan Bayramı 7 Mayıs Cuma gününden başlaması durumunda 9 gün olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı 12 Mayıs (Arefe) gününden başlarsa 5 gün olacaktır. Ramazan Bayram tatilinin kaç gün olacağına Kabine toplantısında karar verecektir.

 

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