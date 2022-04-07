Ramazan ne zaman bitiyor: 2022 Ramazan Bayramı ne zaman hangi gün?

Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise günahlardan arınma ayı olan Ümmeti Muhammed’in (s.a,v) evine misafir olmaya devam ediyor. 1 Inan Cuma akşamı ilk teravih namazını kıldığımız ve o gece ise ilk sahura kalktığımız mübarek Ramazan ayının ilk haftasını geride bıracak olmanın hüznü içine olunurken, farz olan oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlarımız Ramazan ayının son günü ne zaman merak ediyor. Mübarek Ramazan ayından sonra Ramazan ayını dolu dolu, Rabbimiz’in razı olduğu bir şekilde idrak edenlerin bayram edeceği Ramazan Bayram tarihi de yine vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Ramazan ne zaman bitecek? Ramazanın son günün hangi gün? Ramazan Bayramı 2022 ne zaman?

Ramazan ne zaman bitecek?

2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. Peki Ramazan Bayramı ne zaman 2022, tatil kaç gün?

Ramazan Bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba