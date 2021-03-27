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Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kadir gecesi tarihleri
Yaşam

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kadir gecesi tarihleri

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayına geri sayım başladı. Bugün Berat Kandili olması nedeniyle ekstra merak konusu olan Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 yılında Ramazan ayı hangi tarihte? Kadir gecesi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 19:11:00 -
Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kadir gecesi tarihleri

Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Ramazan 13 Nisan’da başlıyor.

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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