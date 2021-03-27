Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kadir gecesi tarihleri
11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayına geri sayım başladı. Bugün Berat Kandili olması nedeniyle ekstra merak konusu olan Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 yılında Ramazan ayı hangi tarihte? Kadir gecesi ne zaman?
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Ramazan 13 Nisan’da başlıyor.
Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi