Ramazan Kurtoğlu’ndan bomba çıkış! ‘Bu saatten sonra alanlar enayidir’

Araştırmacı - Yazar Ramazan Kurtoğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kurtoğlu mesajında, "Türk Milleti’nin yetiştirdiği en iyi mimarlardan biri olan dostum benim de tamamen katıldığım şu görüşü dile getiriyor: 'Bu saatten sonra mega kentlerden ev almak enayilik, köy ve kasabadaki evini-toprağını satmak daha büyük bir enayiliktir.' Mega kentler açık hapishaneler gibi." ifadelerine yer verdi.