Ramazan Kurtoğlu’ndan bomba çıkış! ‘Bu saatten sonra alanlar enayidir’
Yazar Ramazan Kurtoğlu'nun, "Bu saatten sonra alan enayidir" ifadesini kullandığı paylaşımı dikkat çekti.
Araştırmacı - Yazar Ramazan Kurtoğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Kurtoğlu mesajında, "Türk Milleti’nin yetiştirdiği en iyi mimarlardan biri olan dostum benim de tamamen katıldığım şu görüşü dile getiriyor: 'Bu saatten sonra mega kentlerden ev almak enayilik, köy ve kasabadaki evini-toprağını satmak daha büyük bir enayiliktir.' Mega kentler açık hapishaneler gibi." ifadelerine yer verdi.
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