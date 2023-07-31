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Gündem Ramazan Kurtoğlu’ndan bomba çıkış! ‘Bu saatten sonra alanlar enayidir’
Gündem

Ramazan Kurtoğlu’ndan bomba çıkış! ‘Bu saatten sonra alanlar enayidir’

Yeniakit Publisher
2023-07-31 12:56:00 -
Ramazan Kurtoğlu’ndan bomba çıkış! ‘Bu saatten sonra alanlar enayidir’

Yazar Ramazan Kurtoğlu'nun, "Bu saatten sonra alan enayidir" ifadesini kullandığı paylaşımı dikkat çekti.

Araştırmacı - Yazar Ramazan Kurtoğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kurtoğlu mesajında, "Türk Milleti’nin yetiştirdiği en iyi mimarlardan biri olan dostum benim de tamamen katıldığım şu görüşü dile getiriyor: 'Bu saatten sonra mega kentlerden ev almak enayilik, köy ve kasabadaki evini-toprağını satmak daha büyük bir enayiliktir.' Mega kentler açık hapishaneler gibi." ifadelerine yer verdi.

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