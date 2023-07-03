Ramazan Kurtoğlu, altın ve dolar için 'Bir şeyler dönüyor' diyerek uyardı: Kapalıçarşı'da hortlatabilirler aman dikkat

Geçtiğimiz aylarda dijital altın ve döviz ile Kapalıçarşı'daki fiyatların farklılık göstermesi 'ikili kur' iddialarını gündeme getirmişti.

Birçok ekonomist tabelada yazan altın fiyatları ile Kapalıçarşı'daki fiziki altın fiyatının farklı olduğunu söylüyor.

Konuyla ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye’de”Gölge Bankacılık ve Merkez Bankacılık”sistemi kurulmak/hortlatılmak isteniyor. Bunun içinde İstanbul’daki KAPALIÇARŞI merkez üs olarak kullanılmakta olup, bu üssün Türkiye’nin her köşesi ile canlı bağlantısı vardır. Ayrıca Kapalıçarşı da son dönemdeki yapılanmaya dikkat!" dedi.



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