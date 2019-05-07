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Ramazan etkinlikleri ruhuna uygun olmalı

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Son yıllarda ramazan dolayısıyla düzenlenen etkinlikler maalesef ramazanın ruhuna uymuyor. Ramazan eğlence sektörünü canlandırma aracı yapılmamalıdır. Ramazan’ı amacına uygun olarak yaşayalım” şeklinde konuştu.

07 Mayıs 2019 Salı 09:59
Ramazan etkinlikleri ruhuna uygun olmalı

İslâm âlemi huzur, günahlardan arınma, mevsimi ramazana kavuştu. Paylaşmanın, sadeleşmenin, diğergamlığın doruğa çıktığı bu ay ile tezat teşkil eden manzaralar ise kendini göstermeye başladı. Başlangıçtan ara sıcağa, ana yemekten tatlılara varıncaya dek abartılı yemeklerle şişirilmiş ramazan mönüleri birçok lokantanın yine vazgeçilmezi. Kişi başı fiyatları 100 TL’nin altına inmeyen iftar mönüleri şimdiden tepki çekmeye başladı. Hassasiyet sahibi Müslümanlar, bu sofraların ramazanın ruhuna aykırı düştüğünü ifade ederek lokantaların her şeyi kazanç kapısı olarak gördüğünü, istismarın her yıl arttığını dile getirdiler.

“Ramazan’ın ruhunu incitecek tablolardan kaçının!”

Ramazan ayının eğlence ayına çevrilmesini eleştiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Son yıllarda gerek belediyelerin gerekse bazı kurumların ramazan dolayısıyla düzenledikleri etkinlikler maalesef ramazanın ruhuna uymuyor. Ramazan eğlence sektörünü canlandırma aracı yapılmamalıdır. Ramazan sebebiyle 5 yıldızlı otellerde verilen her türlü israfın yapıldığı lüks iftarlar, konserler, eğlenceler ramazan ayı ile bağdaşmayan uygulamalardır. Yanı başımızda Suriyeli kardeşlerimiz açlık ve sefalet içinde yaşarken, şatafatlı ve israfa kaçan iftar sofraları ramazanın ruhunu incitecek bir tablodur. Ramazan’ı ruhuna uygun yaşayalım” diye konuştu.

Ramazan yenilenme mevsimidir

Oruç ve bütün ibadetlerin amacı ahlaklı insan yetiştirmektir” diyen Bayraktutar, “Kıldığımız namaz bizi kötülüklerden korumuyorsa bir takım ritüel hareketlerden öte gitmez, Hac ibadeti ümmet bilincini oluşturmuyorsa, tevhidi anlamamıza yardımcı olmuyorsa ziyaretten öte gitmez, ramazan nimete şükretmeyi, açın halinden anlamayı paylaşmayı getirmiyorsa aç kalmaktan diyet yapmaktan öte gitmez. Bütün ibadetlerin ruhunu yakalamaya Allah’a kul olmaya güzel ahlak sahibi olmaya çalışarak Ramazan-ı şerifi değerlendirelim. Ramazan bütün yıl boyunca bunalan, daralan, gönüllerimize ferahlık getirir. Asırlar öncesinden bizlere gönderilen Kur’an mesajını bir defa daha anlamaya çalışma vaktidir. Sadece midemize değil, sözümüze, gözümüze, gönlümüze, aklımıza bütün benliğimize sahip çıkma oruç tutturma vaktidir. Başta kendimiz olmak üzere ailemize, sevdiklerimize, toplumumuza yenilenme fırsatı verir. Ramazan’ın bu güzel atmosferini iyi değerlendirmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 09:59
  1. İslâm âlemi
  2. iftar mönüleri
  3. Müslümanlar
  4. Ramazan ayı
  5. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar
  6. lüks iftarlar
  7. Kur’an
  8. Ramazan-ı şerif
  9. oruç tutma

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