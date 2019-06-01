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"Ramazan bayramını turistik geziye dönüştürmeyelim"

Müslümanlar Kadir Gecesi’ni ihya etmek için camilere akın etti. 9 günlük Bayram tatili başlarken İlahiyatçılardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Sosyolog ve İlahiyatçı Erol Erdoğan, Bayramda öksüz, yetim ve kimsesizlerin unutulmaması gerektiğini hatırlatırken, TİYEMDER Başkanı Selahattin Yazıcı, “Ramazan bayramını turistik geziye dönüştürmeyelim.” çağrısında bulundu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:54
"Ramazan bayramını turistik geziye dönüştürmeyelim"

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Rahmet, bereket ve af kapılarınını sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan ayını artık uğurluyoruz. Ramazan’ın bitmesiyle Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı kutlayacak.

“Bayramda öksüz, yetim ve kimsesizleri unutmayalım”

Bayramın dini, ailevi, sosyal ve kültürel aidiyeti güçlendiren önemli bir unsur olduğunu belirten Sosyolog ve İlahiyatçı Erol Erdoğan, “Onun için bayram neşesine herkesi dâhil etmeliyiz. En başta ailemizi, akrabalarımızı, komşularımızı bayramın neşesine, huzuruna, paylaşma iklimine dâhil etmeliyiz. Sonra öksüz, yetimleri, kimsesizleri, misafirleri, göçmenleri bayramın kuşatıcı ikliminde memnun etmeliyiz. Evimizde olduğu kadar sokağımızda, mahallemizde, ilçemize bayramı yaşamalıyız. Kimse bayramın dışında kalmamalı; çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, herkes bayramı yaşamalı. Bayram, bayram namazı ile başlar son ana kadar devam eder. İlk andan son ana kadar bayramı her yönüyle hissetmeli, hissettirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

“Ramazan bayramını turistik geziye dönüştürmeyelim”

Ramazanda oluşan manevi iklimin diğer aylara taşınmasının önemine dikkat çeken Tüm İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Derneği (TİYEMDER) Başkanı Selahattin Yazıcı ise, şöyle konuştu:

Orucumuzun Peygamber sünneti olan pazartesi ve perşembe orucuna dönüştürme gayreti ve teravihlerimizin teheccüd namazına dönüştürme cehdi göstermeliyiz. İslambol yaşantımıza ramazan motivasyonuyla devam edebiliriz. Ramazan bayramını turistik geziye dönüştürmeden Sıla-ı rahim yapmalı, Eskimez dostlukları, yakın uzak akraba diyaloglarını canlı tutmalıyız. Peygamberimizin güzel tavsiyelerine kulak verelim. ‘Eski dostlukları sürdürmek ibadettir.’ Ayrıca ‘Sıla-ı rahim hem zenginliği hem sağlığı artırır’

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:54
  1. Ankara
  2. Erol Erdoğan
  3. TİYEMDER
  4. Tüm İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Derneği
  5. Ramazan Bayramı

YORUM YAZ

  • NerminNermin34 dk önce
    Her şeye karışmayın ya.Millete akıl vermeyin,parmak sallamayın.Herkes kendinden sorumlu ve en az sizin kadar bilgili.
  • ercanercan1 sa önce
    bayramin ikinci günü baglara arkadaslarla gidip mangal partisi yapcaz beaa
  • salihsalih1 sa önce
    Müslüman dindar hükümetimizin tatili 9 güne çıkarması ile tatil beldeleri sere serpe çıplak dolacak .. üreten değil tüketen toplumlar batmaya mahkumdur..!!!

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