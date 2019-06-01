Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Rahmet, bereket ve af kapılarınını sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan ayını artık uğurluyoruz. Ramazan’ın bitmesiyle Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı kutlayacak.

“Bayramda öksüz, yetim ve kimsesizleri unutmayalım”

Bayramın dini, ailevi, sosyal ve kültürel aidiyeti güçlendiren önemli bir unsur olduğunu belirten Sosyolog ve İlahiyatçı Erol Erdoğan, “Onun için bayram neşesine herkesi dâhil etmeliyiz. En başta ailemizi, akrabalarımızı, komşularımızı bayramın neşesine, huzuruna, paylaşma iklimine dâhil etmeliyiz. Sonra öksüz, yetimleri, kimsesizleri, misafirleri, göçmenleri bayramın kuşatıcı ikliminde memnun etmeliyiz. Evimizde olduğu kadar sokağımızda, mahallemizde, ilçemize bayramı yaşamalıyız. Kimse bayramın dışında kalmamalı; çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, herkes bayramı yaşamalı. Bayram, bayram namazı ile başlar son ana kadar devam eder. İlk andan son ana kadar bayramı her yönüyle hissetmeli, hissettirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

“Ramazan bayramını turistik geziye dönüştürmeyelim”

Ramazanda oluşan manevi iklimin diğer aylara taşınmasının önemine dikkat çeken Tüm İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Derneği (TİYEMDER) Başkanı Selahattin Yazıcı ise, şöyle konuştu:

“Orucumuzun Peygamber sünneti olan pazartesi ve perşembe orucuna dönüştürme gayreti ve teravihlerimizin teheccüd namazına dönüştürme cehdi göstermeliyiz. İslambol yaşantımıza ramazan motivasyonuyla devam edebiliriz. Ramazan bayramını turistik geziye dönüştürmeden Sıla-ı rahim yapmalı, Eskimez dostlukları, yakın uzak akraba diyaloglarını canlı tutmalıyız. Peygamberimizin güzel tavsiyelerine kulak verelim. ‘Eski dostlukları sürdürmek ibadettir.’ Ayrıca ‘Sıla-ı rahim hem zenginliği hem sağlığı artırır’”