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Yaşam Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı 2021?
Yaşam

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı 2021?

İnanlar için manevi kazanç ayı olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayı yaklaşırken Ramazan Bayramı ile ilgili detaylar da merak kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs tedbir kararlarını açıklamıştı. Peki, Ramazan Bayramı'nda yasak olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı 2021?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 19:34:00 -
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı 2021?

Ramazanda yasak var mı? Ramazanda hangi illerde yasak var? Ramazanda tam kapanma olacak mı? soruları merak kazandı.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı 2021?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirler ise şöyle:

Ramazan'da tüm illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanacak.

Yine Ramazan ayında tüm ülkede restoran ve kafeler sadece siparişle hizmet verecek.

Yine Ramazan ayında toplu halde iftar yapılmayacak.

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