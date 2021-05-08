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Aktüel Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Aktüel

Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 09:47:00 -
Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 12 Mayıs 2021 Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ücretsiz olacak.

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