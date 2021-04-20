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Yaşam Ramazan bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı?
Yaşam

Ramazan bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı?

Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan, manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı bu yıl, 13 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece başladı. Ramazan bayramı ise şimdiden merak ediliyor. Ramazan bayramına kaç gün kaldı? Ramazan bayramı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 01:30:00 -
Ramazan bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı?

2021 yılı Ramazan Bayramı hakkında bilgiler araştırılıyor. Birçok insan Ramazan Bayramı ne zaman hangi gün? 2021 Ramazan bayramı arefesi hangi gün? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Ramazan Bayramı ne zaman hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayının ilk haftası ibadetlerle geçti ve Ramazan ayı ibadetlerle devam ediyor. Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı tebrik edilecek. Ramazan ne zaman bitiyor, Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? sorusu merak ediliyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı 13 Nisan tarihinde başladı ve 12 Mayıs tarihinde tamamlanacak.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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