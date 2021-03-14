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Yaşam Ramazan Bayramı ne zaman?
Yaşam

Ramazan Bayramı ne zaman?

On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayına az bir zaman kala en merak edilen konulardan bir tanesi Ramazan Bayramı ne zaman sorusu oluyor. Şaban ayının başlaması ile Ramazan'ın başlangıcı da merak kazandı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 21:19:00 -
Ramazan Bayramı ne zaman?

11 ayın sultanı Ramazan ayı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl da Ramazan ayı için haftalar öncesinde hazırlıklara başlayan İslam alemi, şimdiden Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ile ilgili araştırmalara başladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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