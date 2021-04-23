Mübarek ramazan ayı geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgınının gölgesinde geçiyor. Artan vakalar ve kısmi kapanma kararı sebebiyle camilerde teravih namazları kılınmıyor. Vatandaşlar eski ramazanların en kısa zamanda dönmesini umarken bayrama ne kadar kaldığını da araştırıyor. Peki, ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan bayramı birinci günü hangi gün?

Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı. Milyonlarca kişi bayramın hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Ramazan bayramının birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek.

13, 14,15 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı da merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.