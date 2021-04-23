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Oruç Ramazan bayramı birinci günü hangi gün?
Oruç

Ramazan bayramı birinci günü hangi gün?

Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor? Milyonlarca kişi ramazan bayramının hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Ramazan bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 11:54:00 -
Ramazan bayramı birinci günü hangi gün?

Mübarek ramazan ayı geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgınının gölgesinde geçiyor. Artan vakalar ve kısmi kapanma kararı sebebiyle camilerde teravih namazları kılınmıyor. Vatandaşlar eski ramazanların en kısa zamanda dönmesini umarken bayrama ne kadar kaldığını da araştırıyor. Peki, ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan bayramı birinci günü hangi gün?

Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı. Milyonlarca kişi bayramın hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Ramazan bayramının birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek.

13, 14,15 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı da merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Cuma namaz saati 23 Nisan cuma namazı saat kaçta?
Cuma namaz saati 23 Nisan cuma namazı saat kaçta?

İSLAM

Cuma namaz saati 23 Nisan cuma namazı saat kaçta?

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