Ramazan bayramı ayın kaçında, ne günü?
Ramazan bayramı ayın kaçında? 2021 yılının üç aylar dilimine girdiğimiz şu günlerde bayram tarihlerine ilişkin aramalar da iyice hız kazandı. 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Ramazan 13 Nisan’da başlıyor. Peki, Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?
Üç aylar, 13 Şubat günü başladı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlıyor.
Ramazan bayramı ayın kaçında?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi