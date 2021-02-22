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Yaşam Ramazan bayramı ayın kaçında, ne günü?
Yaşam

Ramazan bayramı ayın kaçında, ne günü?

Ramazan bayramı ayın kaçında? 2021 yılının üç aylar dilimine girdiğimiz şu günlerde bayram tarihlerine ilişkin aramalar da iyice hız kazandı. 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Ramazan 13 Nisan’da başlıyor. Peki, Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 18:52:00 -
Ramazan bayramı ayın kaçında, ne günü?

Üç aylar, 13 Şubat günü başladı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlıyor.

Ramazan bayramı ayın kaçında?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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