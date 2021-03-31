Ramazan bayram tatili süresi kaç gün? Ramazan Bayramı'nda yasak var mı?

İslam aleminde oruç tutma ayı olarak bilinen Ramazan ayından sonra Ramazan Bayramı’na girilecek. Özellikle çalışan ve öğrenci kesim bayram tarihlerini ve tatil günlerini sorgularken Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün, Ramazan tatili kaç gün sürecek gibi sorulara yanıt arıyor.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirler ise şöyle:

Sokağa çıkma yasağı akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmız kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sınırlama artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite çalışa bilecektir. Paket servis hizmeti mevcut hali ile devam edecektir. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler paket servisle sınırlandırılacaktır. Toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir.