2021 emekli ikramiye miktarları ne kadar verilecek merak eden emekli vatandaşlar, emekliye bayram ikramiyeleri tarihlerini de araştırıyor. Peki, Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman yatar? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

13 milyona yakın emekli vatandaş Ramazan Bayramı yaklaştıkça bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını ve ne kadar olacağını merak ediyorlar. 2021 yılında bayram ikramiyelerinde artış olacak mı?

2021 yılında Ramazan Bayramı 13-13 Mayıs tarihlerinde yaşanacak.

İlk ikramiyenin ise 10-12 Mayıs'ta ödenmesi bekleniyor.

Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak.

Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek mi?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarından önce bin lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere bu yıl da 2 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.