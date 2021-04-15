Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapıldı?

Bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye bayram ikramiyesi zammı olacağını açıklarken, emekliye verilecek olan bayram ikramiyesinde ödenecek tutarı da açıklandı. Emekli bayram ikramiyesi zamlanması için çok fazla talep söz konusuydu. Ramazan ayın girilmesiyle birlikte de bayram ikrameyesine zam yapılsın çağrıları bir hayli fazla olmaya başlamıştı. Emeklilerin ikramiye zammı talebine iktidar sessiz kalmadı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapıldı? Bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde zamlandı. Milyonlarca emekliye çifte bayram yaptıracak ikramiye zammını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Başkan Erdoğan ikramiye ödemelerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim." şeklinde konuştu.

Emekliye ne kadar ikramiye verilecek?

Son açıklanan rakamlara göre 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa emekli ikramiyesi 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise bayram ikramiyesi bin 83 lira olacak.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Öte yandan bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine dair bir açıklama ise henüz yapılmadı. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında kutlanacak. Bu bayramlardan önce ödemelerin yapılması bekleniyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram öncesi hafta içinde bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı düşünülüyor. Bayram ikramiyelerine yapılan zammın ardından iki bayramda toplamda emeklilere 3 bin lira ikramiye verilmiş olacak.

Bayram ikramiyesi kimlere veriliyor?

Emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine veriliyor.