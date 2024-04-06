Ramazan ayını fırsat bilip tadilata başladılar

Eskişehir'de Ramazan ayı nedeniyle işlerin yavaşlamasını fırsat bilen bazı işletmeciler tadilata girerek bayram hazırlığı yaptı.

Halk arasında 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı devam ediyor. Bu çerçevede, Ramazan Bayramı öncesinde işlerin yavaşlamasını fırsat bilen bazı işletmeciler tadilata girerek çalışma ortamlarını yeniledi. Yiyecek ve içecek hizmetleri veren işletmeler ise vatandaşların oruç ibadetini yerine getirmesi nedeniyle işlerinin düşmesinden dolayı dükkanlarını kapatarak bayram hazırlıklarını sürdürdü. Ramazan Ayı 9 Nisan Salı günü biterken, Ramazan Bayramı bir ertesi gün başlayacak.

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