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Sağlık Ramazan ayında daha da etkili! Sigarayı bıraktıran mucizevi bitki
Sağlık

Ramazan ayında daha da etkili! Sigarayı bıraktıran mucizevi bitki

Yeniakit Publisher
2024-03-26 14:56:00 -
Ramazan ayında daha da etkili! Sigarayı bıraktıran mucizevi bitki

Aktarlardan kolaylıkla bulabileceğiniz bu ot sayesinde sigarayı Ramazan ayında rahatlıkla bırakabilirsiniz. Öyle ki bu ot, tiryakilerin gün boyu sigara ihtiyaçlarını da azaltıyor.

Sigara tiryakilerinin sigara bırakabilmek için kullandıkları Karabaş otu, Ramazan ayında oruçlu tiryakilerin sigara ihtiyacını azaltıyor.

Yoğun olarak Akdeniz bölgesinde yetişen Karabaş otu, ramazan ayında tiryakilerin sigaraya olan ihtiyaçlarını azaltıyor. Acı tadıyla bilinen Karabaş otu, sigara içme isteğini azaltmasının yanı sıra kan dolaşımını hızlandırarak cildin yenilenmesine de katkı sağlıyor. Sivas’ta aktarlık yapan Orhun Özfidancı, Karabaş otu hakkında açıklamalarda bulunarak, ”Düzenli kullanımda sigara tiryakilerinin ramazan ayında sigara içme potansiyelini düşürür. Ayın zaman ’da kan dolaşımını ‘da hızlandırdığı için de cildin yenilenmesine de vesile olur” ifadelerini kullandı.

“Sigaranın bırakılmasında yardımcı olur”

Sivas’ta aktarlık yapan Orhun Özfidancı, Karabaş otunun sigara ile birlikte düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman hem akciğer temizliğini sağlar hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini belirterek, ”Karabaş otu soğuk algınlığı tedavisi ve bağışıklığımızı güçlendirmek için kullanılan bir bitki çayı olmakla beraber, sigara kullanımını bıraktırmak içinde kullanılan bir bitki çayıdır. Karabaş otunun sigara ile birlikte tüketilmesi gerekir, sigara içen insanın yanı sıra karabaş otunu da içmesi de gerekmektedir ki sigaradan tiksinmeye başlasın. Sigara bıraktırmak için kullanılan bu tip bitkilerin sigarayı tiksindirerek bıraktırması beklenir ve o şekilde de bıraktırılır. Karabaş otu sigara ile birlikte kullanılması gereken bir bitki çayıdır, sigara içerken de Karabaş otunun tüketilmesi gerekir. Tadı biraz acı olduğu içinde tiksindirici bir özelliği vardır. Sigara ile birlikte düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman hem akciğer temizliğini sağlar hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bunun yanı sıra da sigarayla beraber de kullanıldığı zamanda sigarayı tiksindirerek de bırakılmasına yardımcı olur. Sahurda ve iftarda sıcak suyun içerisine bir iki baş atılarak demlenir ve bu şekilde tüketilir. Düzenli kullanımda sigara tiryakilerinin ramazan ayında sigara içme potansiyelini düşürür. Ayın zaman ’da kan dolaşımını ‘da hızlandırdığı için de cildin yenilenmesine de vesile olur” diye konuştu.

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