Ramazan ayında 2 bin 248 Filistinli katledildi

İsrail ordusu, 7 Ekim günü başlayan Gazze saldırısına Ramazan ayı boyunca da devam etti.

Gazze Şeridi bu süreçte sürekli olarak bombalandı ve İsrail askerleri bölgede baskınlar gerçekleştirildi.

Abluka altında tutulan Gazze'ye insani yardım girişi de büyük ölçüde kısıtlandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı rakamlara göre Ramazan ayı boyunca Gazze'de en az 2 bin 248 kişi İsrail saldırılarında can verdi.

Ramazan ayı başlangıcında 31 bin 112 olan can kaybı sayısı, Ramazan ayının son günü olan 9 Nisan itibarıyla 33 bin 360'a yükseldi.

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Can kaybının gerçekte daha yüksek olduğu, saldırılarda kaybolan ve enkaz altında kalan sivillerle birlikte söz konusu rakamların artacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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