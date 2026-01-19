Ramazan ayına kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi

“On Bir Ayın Sultanı” Ramazan ayı yaklaşırken, hem oruç ibadetine hazırlanmak isteyenler hem de bayram planını şimdiden yapmak isteyenler takvimi mercek altına aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan’ın başlayacağı gün de kesinleşti. Peki, Ramazan ayına kaç gün var?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gece?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. İlk sahur heyecanı ise Ramazan’ın başlamasından bir gün önce, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece yaşanacak. Müslümanlar, 19 Şubat Perşembe günü ilk iftarını açarak oruç ibadetine başlayacak. Bugün 19 Ocak 2026 olduğuna göre; Ramazan ayının başlamasına 31 gün kaldı.

Kadir Gecesi ve arefe günü hangi tarihe denk geliyor?

Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2026 takvimine göre 14 Mart 2026 Cumartesi günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü ise 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk gelecek.

Ramazan Bayramı 2026’da ne zaman başlıyor?

Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanacak Ramazan Bayramı, 2026 yılında 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram 3 gün sürecek ve 22 Mart Pazar günü sona erecek.