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Yaşam Ramazan ayın kaçında başlıyor? Ramazan başlangıcı 2021
Yaşam

Ramazan ayın kaçında başlıyor? Ramazan başlangıcı 2021

Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran mübarek Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayına sayılı bir vakit kala Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? sorusu merak ediliyor. Ramazan ayın kaçında başlıyor? Ramazan başlangıcı 2021

Yeniakit Publisher
2021-03-11 21:15:00 -
Ramazan ayın kaçında başlıyor? Ramazan başlangıcı 2021

Üç aylar, 13 Şubat günü başladı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak?

Ramazan başlangıcı 2021

Rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Ramazan Ayı, 2021 yılının bahar aylarına denk gelecek. Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Ramazan bayramı ne zaman?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

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