2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır.

Ramazan Bayramı ne zaman?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri de bayram devam edecek. Pazar gününün de eklenmesiyle birlikte toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili olacak.

Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.