  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Yaşam

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl hangi tarihe geldiği merak ediliyor. Ramazan'a günler kala vatandaşlar Ramazan ne zaman başlıyor? sorusunu sorguluyor. İşte 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

Yeniakit Publisher
2021-03-31 01:29:00 -
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır.

Ramazan Bayramı ne zaman?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri de bayram devam edecek. Pazar gününün de eklenmesiyle birlikte toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili olacak.

Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye küstah tehdit! 'Türk jetlerini görürsek vururuz'
Dünya

Türkiye'ye küstah tehdit! 'Türk jetlerini görürsek vururuz'

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan'ın yardımına koşan ABD, uçak gemisi USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'n..
Sisi’den kriz çıkartacak açıklama! 'Denemek isteyen varsa gelsin alsın'
Dünya

Sisi’den kriz çıkartacak açıklama! 'Denemek isteyen varsa gelsin alsın'

Mısır'da darbeyle başa gelen Abdulfettah el Sisi, Etiyopya ile büyük krizlere neden olan Hedasi Barajı konusunda tehdit dolu açıklamalarda b..
Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme
Gündem

Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bombardıman ve savaş uçaklarına önleme takip için Norveç, İngiltere, Belçika, İtalya, Romanya, Bulgari..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay