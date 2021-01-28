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Yaşam Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Yaşam

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanların oruç ibadetini idrak ettiği mübarek ramazan ayının başlayacağı tarih, 2021 dini günler takvimi ile Diyanet tarafından açıklandı. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:14:00 -
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Yeni yılın başlamasıyla beraber İslam dünyasında en çok merak edilen konulardan biri de Ramazan ayı oldu. Oruç ibadetlerinin gerçekleştirileceği 11 ayın sultanının denk geldiği tarihler de belli oldu.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

Ramazan bayramı 2021 ne zaman?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

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