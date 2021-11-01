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Dünya Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi
Dünya

Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda Kosova ile birleşeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:31:00 -
Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama 'Büyük Arnavutluk'un' mümkün olduğunu açıkladı. Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda Kosova ile Arnavutluk'un birleşme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi. Sırbistan, böyle bir adımın ‘Büyük Balkan Savaşı'na neden olabileceği konusunda uyarırken, Arnavutlar ‘tarihi hayallerinin' gerçekleşebileceğini düşünüyor.

 

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Alman medyasına verdiği mülakatta Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar politikasına ilişkin soruları cevapladı.

TRT Haber'in haberine göre, Kosova ile birleşme ihtimalini değerlendiren Rama, bunun AB'ye üye olunmaması durumda daha yüksek bir ihtimal olduğunu söyledi.

Sınır değişikliği meselesi

Balkanlarda sınır değişiklikleri konusu, Slovenya Başbakanı Janez Janşa tarafından hazırlandığı iddia edilen gizli taslak ile yeniden gündeme gelmişti.

AB Komisyonu tarafından varlığı yalanlanan belgede, Kuzey Makedonya'nın bir bölümü ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesinin öngörüldüğü iddia edilmişti.

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