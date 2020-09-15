  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ramallah'ta yüzlerce kişi İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşmeyi protesto etti
Aktüel

Ramallah'ta yüzlerce kişi İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşmeyi protesto etti

Gösteride "Hain Bin Zayid" ve "Dolar için Kudüs'ü sattılar" sloganları atıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 19:54:23 -
Ramallah'ta yüzlerce kişi İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşmeyi protesto etti

RAMALLAH (AA) - İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına tepki için işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde gösteri düzenlendi.

Ramallah'taki Manara Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı.

Filistin bayrakları açan göstericiler, "İşgal (İsrail) ile normalleşmeye hayır" pankartları taşıdı.

- "Hain Bin Zayid" sloganları atıldı

İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan BAE‘nın Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı hedef alan Filistinliler, "Hain Bin Zayid" ve "Dolar için Kudüs'ü sattılar" sloganları attı.

Gösteride konuşan Filistinli konuşmacılar, Filistin halkının kendi davasını savunmaya devam edeceği mesajını verdi.

Arap toplumunun İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı olduğu ve bölge haklarının bu anlaşmalara karşı çıktığı hatırladı.

Göstericiler daha sonra sloganlar eşliğinde Ramallah sokaklarında yürüyerek protestolarını sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Laikçi ayyaş kafadan yeni rezalet! Kadehleri kaldırıp İslam ile alay ettiler “Vereceğin cennet senin olsun”
Gündem

Laikçi ayyaş kafadan yeni rezalet! Kadehleri kaldırıp İslam ile alay ettiler “Vereceğin cennet senin olsun”

Laikçi ayyaşların alkol masasında İslam diniyle ilgili skandal sözler söylendi. Elinde alkol kadehi olan bir kendini bilmez, adeta Allah'la ..
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı