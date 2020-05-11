Ramadan Sobhi'nin menajeri konuştu: Beşiktaş'ın gerçekten...
İlk kez Akit Spor servisinn duyurduğu ''Beşiktaş'tan Ramadan Sobhi sürpriz'' haberinin ardından Mısırlı yıldızın menajeri açıklamalarda bulundu.
İlk kez Akit Spor servisinin duyurduğı ''Beşiktaş'tan Ramadan Sobhi sürprizi'' haberinin ses getirmesinin ardından Mısırlı yıldızın menajeri Alaa Nazmi flaş açıklamalarda bulundu.
Transferin duyulmasının ardından Alaa Nazmi şu açıklamalarda bulundu:
''Bu konuda şu an hiçbir şey bilmiyorum, bilgim yok. Ama bildiğim bir şey var o da Beşiktaş'ın gerçekten o pozisyon için Ramadan Sobhi'ye ihtiyacı var." dedi
İşte Akit'in o haberi;
https://www.yeniakit.com.tr/haber/besiktastan-ramadan-sobhi-surprizi-1223102.html