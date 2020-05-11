Ramadan Sobhi'nin menajeri konuştu: Beşiktaş'ın gerçekten...

İlk kez Akit Spor servisinin duyurduğı ''Beşiktaş'tan Ramadan Sobhi sürprizi'' haberinin ses getirmesinin ardından Mısırlı yıldızın menajeri Alaa Nazmi flaş açıklamalarda bulundu.

Transferin duyulmasının ardından Alaa Nazmi şu açıklamalarda bulundu:

''Bu konuda şu an hiçbir şey bilmiyorum, bilgim yok. Ama bildiğim bir şey var o da Beşiktaş'ın gerçekten o pozisyon için Ramadan Sobhi'ye ihtiyacı var." dedi

İşte Akit'in o haberi;

https://www.yeniakit.com.tr/haber/besiktastan-ramadan-sobhi-surprizi-1223102.html