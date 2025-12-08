"Bir Adam Yaratmak" filmi, Hindistan'da izleyiciyle buluşacak

"Bir Adam Yaratmak" filmi, Hindistan'da 23. Chennai Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek. Yönetmen Murat Çeri'nin aynı adla sinemaya uyarladığı eserde oynayan Hakkı, filme ilişkin duygu ve düşüncelerini anlattı.

Hakkı, Kısakürek'in eserinin sanat ürünü olmasının yanında bir misyon taşıdığını vurgulayarak, "Yazıldığı dönemdeki insanları irdeliyor gibi görünse de aslında evrensel bir mesaj taşıyor. İnsan hikayesi neticede." dedi.

Karakter oluşturmaya çalışan bir oyun yazarını merkeze alan filmin, "toplu bir insan hikayesi" anlattığını belirten Hakkı, "Adı üstünde Bir Adam Yaratmak. Yazar, merhum Necip Fazıl öyle tabir etmiş. Aslında bir oyun yazarının bir karakter oluşturmaya çalışmasıyla ve bu karakteri oluştururken esinlendiği, tabiri caizse zehirli uçlarla alakalı ve bu uçların oyun yazarını ne kadar etkilediği, hayatını ne yönde şekillendirdiği, etrafı, çevresi, sosyal çevresi. Aslında toplu bir insan hikayesi." açıklamasında bulundu.

"SANATIN SANAT İÇİN YAPILIP, GEÇİLİP GİDİLECEK BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

İsmail Hakkı, filmin Necip Fazıl'ın fikir dünyasına kapı araladığını aktararak, "Herkesi kastetmek mümkün değil ama insanlar sürekli bir şeyler üretmek, bir kısmı da bir şeyler yaratmak peşinde. Fakat eserin nihayetinde bir şey ortaya dökülüyor, yaratmanın insana değil, Allah'a mahsus olduğu. İnsanın yaratacak bir güce sahip olmadığı anlatılıyor bu eserde." ifadelerini kullandı.

Filmin bu bakış açısıyla filmin izlenmesi gerektiğini anlatan oyuncu, "Ben sadece sanatın sanat için yapılıp, geçilip gidilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sanat, bir ide, öge, ideal, vizyon veya misyon taşımıyorsa yapılmasın daha iyi. Benim buradaki önermem bu." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Hakkı, sinema uyarlaması hazırlanırken eserin orijinal metnine sadık kalındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Benim için çok keyifliydi metin. Çünkü şiirsel bir anlatım var. Eserin orijinaline dokunulmadı. Zira biz de dokunmak istemezdik böylesi güzel, özenle yazılmış bir esere. Eserin mirasçıları, şu anki sahipleri de böyle bir şeyi arzulamazdı. Ben düşünüyorum ki merhum üstad Necip Fazıl da böyle bir şeye hoş bakmazdı."

"UZUN UZUN, İNCE İNCE ANLATILMIŞ BİR DERT ASLINDA, BİR ADAM YARATMAK"

Metindeki eski Türkçe kavramlar ve diyalogların oyuncu olarak kendisini zorlamadığını dile getiren Hakkı, "Tiyatrosunu izlemiş insanların, beğeniyle izleyeceklerini düşünüyorum. Ama tiyatroyu izlememiş, metinden haberi olmayanlar da biraz edebiyat, biraz insan hayatı, psikoloji veya sosyolojiyle alakaları varsa ki günümüzde herkesin uzaktan yakından alaka kurduğu meseleler bunlar, filmi beğenerek izleyeceğini düşünüyorum ben." dedi.

Hakkı, eserin Kısakürek'i ve fikir dünyasını açığa verdiğini aktararak, "Necip Fazıl'ın duygu dünyasıyla gerçekten çok ilintili bir eser. Onu tamamen açığa veriyor. Bu manada da onun kendi duygu, düşünce ve fikirlerini bu eserle tastamam taşıdığını düşünüyorum ben. Çok süslü, çok güzel, özenle seçilmiş cümlelerle uzun uzun, ince ince anlatılmış bir dert aslında, Bir Adam Yaratmak." ifadelerini kullandı.

"İKİ UCU KESKİN BİR BIÇAK"

Bir tiyatro eserini sinemaya uyarlamanın "iki ucu keskin bir bıçak" gibi zorlu ve tehlikeli bir iş olduğunu tiyatro ve sinema çevrelerinden duyduklarını sözlerine ekleyen Hakkı, şu bilgileri verdi:

"Filmi izleyen arkadaşlarımız, dostlarımız bize gelip, bu işin son derece güzel kotarıldığını, iyi bir anlatıma ulaşıldığını, işin başarıya ulaştığını söylediklerinde biz de rahatladık. Çünkü biz her ne kadar emin olsak da işin güzel bir iş olarak çıktığından, bunu dışarıdan, izleyiciden, eleştirmenlerden duymak çok daha önemli. Hele ki bu işi bilen insanlardan duyup dinlemek çok daha önemli."

Filmde Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Hüsrev'in yakın arkadaşı olan Mansur'u oynayan Hakkı, karakterine ilişkin şunları söyledi:

"En yakın dostunun o hale, aklını yitirecek noktaya gelmesi ve yaptığının yanlış olduğunu düşünerek kendisini kırbaçlaması Mansur'u son derece üzüyor. Arkadaşını kaybetmiş olarak görüyoruz zaten. Yani, yaşayan bir ölü gibi Hüsrev artık. Kendini sorgularken Mansur da buna şahit oluyor. Bu sorgulamanın en yakın şahidi, en yakın tanığı. Ben çok sevdim karakteri. Gerçekten yüklü bir karakter. Çok fazla diyaloğu olmayan ama aşağı yukarı bütün sahnelerde Hüsrev'in yanında, arkasında yer alan, onu kollayıp gözetmeye, çekip çevirmeye, ona destek olmaya çalışan ve bunu açıkça beyan eden, yardım edemediği için de kahrolduğunu söyleyen, bunu yaşayan bir adam."

"BENCE BİR BAŞYAPIT OLDU"

İsmail Hakkı, filmin sinema dünyasında ve festivallerde yankı bulacağını düşündüğünü vurgulayarak, "Sofistike sinema dünyasında gerçekten çok ses getireceğini düşündüğüm bir film. Çünkü filmin sonu biraz esmer, biraz siyah, biraz karanlık. Böyle filmler bence yer buluyor gittiği yerlerde. Özellikle Uzak Doğu'da, Rus kültürüne dayalı ülkelerde, Orta Doğu'da. Hayatı duygusal yaşayan toplumların izleyip değerlendirebileceği, bir şeyler alabileceği bir film olarak görüyorum. Bence bir başyapıt oldu." dedi.

Boğaziçi Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapan "Bir Adam Yaratmak", İran'ın kültür sanat şehri Şiraz'da düzenlenen Fecr Film Festivali'nde ise dünya prömiyerini gerçekleştirdi.