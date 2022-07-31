Rakamları açıklamak değil mücadele etmek gerekiyor!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Savaş, iç çatışmalar, yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik ile iklim değişiklikleri ve daha iyi hayata yaşama ulaşmak amacıyla yapılan kitlesel göçlerin doğurduğu mağduriyetlerden faydalanmaya çalışan insan tacirleri, insan ticaretini tetikliyor. Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan kadın ve çocuklar ciddi risk grupları arasında yer alırken, UNODC’nin verilerine göre insan ticaretinde en yaygın mağduriyet cinsel sömürü şeklinde gerçekleşiyor.

40 milyon mağdur

BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi’nin (UNODC) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve İnsan Ticareti Raporu (TIP) Walk Free Foundation örgütlerinden derlenen raporlara göre, dünya genelinde 40.3 milyon kişi insan ticareti mağduru. Her 4 mağdurdan 1’i çocuk. Mağdurların 24.9 milyonu çalıştırılıyor, 15.4 milyonu evlendiriliyor, 4.8 milyonu cinsel sömürüye maruz bırakılıyor.

Göstermelik mücadele

Akit’e konuşan Leyla Şahin Usta, ciddi bir mücadele yapılması gerektiğine dikkat çekerek, şunları dile getirdi: “Rakamları açıklamanın yanı sıra, mücadele yapılması gerekiyor. Dünya’daki savaşlar, kriziler, göçler, sömürgecilik devam ettiği sürece, küresel insan ticareti sorunu bitmez. Bu duruma karşı göstermelik mücadeleler sonuç vermez. Maalesef Batı tarafından sömürgecilik zihniyetinin hala kullanıldığı bir sistem olarak devam ediliyor. Aynı zamanda bu durumu sömürgecilik zihniyetinin bir sonucu olarak görüyorum.”