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Ekonomi

Rakam yükseldi! Bedelli askerlik tutarı belli oldu

2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı 37 bin 70 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:20:00 - 2020-08-05 12:34:53
Rakam yükseldi! Bedelli askerlik tutarı belli oldu

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 30 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 30 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Katsayı arttı

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.

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Yorumlar

enes

ak parti hükümeti döneminde 5000 bin olan ücret 1000 euro ya düşürülmüştü.şimdi yine 5000 euro oldu.... bu para kimine göre az kimine göre çok... Avrupa'da ikamet eden geçler için önemli bir konu. Artık para artırmak zor. hele ki şu dönemde. işsizlik Avrupa'da da yükseliyor. çok genç işssiz. bir de bu gibi para ödeme çıkınca!!!! Gençlerin bir kısmı bu ödemeleri bahane ederek vatandaşlıktan çıkıyorlar... Yeniden düşünmek lazım! önmli olan ne? Yani: "geçlerin vatandaş kalması mı, para ödememek için vatandaşlıktan çıkması mı?"
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Memet

Zenginimiz bedel öder , çürük raporu alır, askerimiz fakir den dır. Adınada peygamber ocağı deriz?
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